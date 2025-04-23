نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يستقبل ملك الأردن في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

كما حضر من الجانب الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ومدير مكتب الملك السيد علاء البطاينة، ومدير مكتب ولي عهد الأردن الدكتور زيد البقاعين، ومدير إدارة الشؤون السياسية السيد معاذ الزعبي.