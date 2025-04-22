عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الإقامة والحج والعمرة في السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الإقامة والحج والعمرة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مجموعة من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين لتعليمات الدخول والإقامة، خاصة فيما يتعلق بتأشيرات الزيارة والعمرة وتأتي هذه الإجراءات تأكيدًا على حرص المملكة على تنظيم شؤون الحج والعمرة بما يضمن أمن وسلامة الزوار، ويحقق الانسيابية في أداء الشعائر دون أي تجاوزات أو مخالفات.

وحذرت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، من التهاون في الالتزام بمواعيد المغادرة المحددة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، مؤكدة أن من يتجاوز هذه المدة سيواجه عقوبات مشددة تصل إلى غرامات مالية ضخمة والسجن والترحيل من البلاد. كما شمل التحذير الشركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتهاون في الإبلاغ عن المتخلفين، وفرض غرامات كبيرة بحقها.

ويأتي هذا في سياق استعدادات المملكة لموسم الحج وتنظيم حركة دخول المعتمرين، خصوصًا مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرتهم والمحدد مسبقًا في 29 أبريل 2025.

عقوبات مشددة بحق المخالفين لتعليمات الإقامة

أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن أي وافد يتأخر عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرته، سواء كانت تأشيرة زيارة أو عمرة أو لأي غرض آخر، سيتعرض للعقوبات التالية:

غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

الترحيل من المملكة والمنع من الدخول مجددًا لفترة تحددها الجهات المختصة.

موعد نهائي لمغادرة المعتمرين

أكدت الوزارة أن جميع القادمين إلى المملكة لأداء العمرة ملزمون بمغادرة الأراضي السعودية قبل يوم 29 أبريل 2025، وهو الموعد النهائي الذي تم الإعلان عنه مسبقًا.

وشددت على أن أي تأخير في المغادرة بعد هذا التاريخ سيُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.

إيقاف مؤقت لتصاريح العمرة ومنع دخول مكة

بداية من 29 أبريل وحتى 10 يونيو 2025، سيتم إيقاف إصدار تصاريح العمرة مؤقتًا، ضمن الترتيبات الخاصة بموسم الحج. كما سيتم منع دخول مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بكافة أنواعها، باستثناء من يحملون تأشيرة حج رسمية.

غرامات على الشركات المتهاونة

وجهت الوزارة تحذيرًا شديدًا إلى شركات ومؤسسات الحج والعمرة، مشددة على أن عدم الإبلاغ عن المتخلفين سيعرضهم لعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

ودعت الجهات المنظمة إلى ضرورة التعاون الكامل مع السلطات المختصة لضمان تنفيذ التعليمات، وضبط حركة الوافدين والمعتمرين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة المستمرة لضمان تنظيم موسم الحج والعمرة بشكل منضبط، وحرصًا على سلامة الحجاج والمعتمرين، وتوفير بيئة آمنة تساعد على أداء الشعائر في أجواء روحانية منتظمة.