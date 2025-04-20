مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 650 حقيبة ملابس في محافظة حلب بسوريا

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أحمد جودة - القاهرة -

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 650 حقيبة ملابس للأطفال الأيتام في مدينتي الباب وعفرين وبلدة أخترين في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، ضمن مشروع أمان لرعاية الأيتام في سوريا، وذلك بالتزامن مع صرف مستحقاتهم الشهرية.

واحتوت الحقائب الموزعة على ملابس جديدة مناسبة لمختلف الفئات العمرية، تم اختيارها بعناية لتتناسب مع احتياجات الأطفال الأيتام وذوقهم؛ بهدف إدخال الفرحة على قلوبهم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لرعاية الأيتام والأسر المعيلة لهم والإسهام في التخفيف من معاناتهم وتحقيق العيش الكريم لهم