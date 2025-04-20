نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وقاء" يشارك في أسبوع البيئة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشارك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في معرض أسبوع البيئة 2025م الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 20 - 26 أبريل، تحت شعار "بيئتنا كنز" ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على البيئة.

ويجسد هذا الحدث التزام "وقاء" بدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وتتضمن مشاركة المركز جناحًا تعريفيًا يهدف إلى توعية الزوار بأهمية الحفاظ على الصحة النباتية والصحة الحيوانية وعن دور المركز في الوقاية والمكافحة بأحدث الابتكارات في هذا المجال، إضافةً إلى تقديم جلسات حوارية بعنوان: دور أعمال مركز وقاء في الاستدامة البيئة، وجلسة حوارية بعنوان: المكافحة الحيوية طريقنا لزراعة مستدامة وبيئة أكثر أمانًا، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة الزراعية والحياة الفطرية في المملكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

يُذكر أن المشاركة في أسبوع البيئة تُعد فرصة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع في سبيل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة