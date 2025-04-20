سباحو الفتح يُتوجون بكأس بطولة السباحة لأندية الأحساء والهيئات والمراكز

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق نادي الفتح كأس بطولة السباحة لأندية الأحساء والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة، لجميع الفئات السنية، التي اختتمت أمس، واستمرت يومين، على مسبح مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسباحة.

ونال الفتح الكأس بحلوله أولًا في الترتيب العام، وجاء نادي هجر بالمركز الثاني، وثالثًا نادي العدالة.

وشارك في البطولة 170 سباحًا من 6 أندية، وقادها تحكيميًّا 23 حكمًا