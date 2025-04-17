نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا: إنتر ميلان يبلغ نصف نهائي دوري الأبطال بتعادل مثير مع بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل إنتر ميلان الإيطالي مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب تعادله (2-2) مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، في إياب دور الثمانية للمسابقة.

واستفاد إنتر من فوزه (2 - 1) في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" على ملعب بايرن، ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة (4 - 3)، ويحسم تأهله إلى المربع الذهبي.

وافتتح النجم الإنجليزي هاري كين التسجيل لبايرن في الدقيقة (52)، قبل أن يعادل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الكفة لإنتر عند الدقيقة (58).

وأضاف الفرنسي بنيامين بافارد الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة (61)، ثم أدرك الإنجليزي إيريك داير التعادل لبايرن في الدقيقة (76).

وبهذا التعادل، يضرب إنتر ميلان، المتوّج بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال، موعدًا في نصف النهائي مع برشلونة الإسباني