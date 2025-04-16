فنون الطهي تشارك في جناح الورد الطائفي ضمن فعاليات سباق الفورمولا1

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أحمد جودة - القاهرة -

تُشارك هيئة فنون الطهي في جناح الورد الطائفي ضمن فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 المقام حاليًا بمحافظة جدة، وتستعرض في هذا الحدث العالمي والاستثنائي وعبر جناحها في منطقة المشجعين جوانب فنون الطهي المرتبطة بالورد الطائفي ومنتجاته، دعمًا لزراعة الورد الطائفي والمجتمع المحلي المهتم بالممارسات المرتبطة به، وتعزيزًا للتوعية بأهمية استدامة الموارد الطبيعية، وتسويقًا للمنتجات الوطنية على المستوى المحلي والدولي.

ويقدّم الجناح لزوّاره تجربة ثقافية فريدة تبدأ بعرضٍ تقديمي عبر شاشة تفاعلية يُبرز التاريخ العريق للورد الطائفي وما يحمله من رمزية ثقافية غنية، مستعرضًا تسجيله في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو ضمن ملف المهارات والمعارف المرتبطة بزراعة الورد الطائفي.

ويسلّط الجناح الضوء على الاستخدامات المتنوعة للورد الطائفي في فنون الطهي السعودي من الأطباق الفريدة وحتى المشروبات المبتكرة.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار شراكة وزارة الثقافة ووزارة الرياضة، مما يعزز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق رؤية المملكة في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه على الساحة العالمية، ويُعد هذا الحضور امتدادًا لجهود هيئة فنون الطهي التي تسعى للتعريف بالمكونات المحلية، وتعزيز مكانة الموروثات الوطنية الثقافية، وإبراز مكانتها عناصر غنية تُلهم الطهاة وتُثري تجارب الذواقة من مختلف أنحاء العالم عبر أطباق ومشروبات تمزج بين الأصالة والحداثة، مما يفتح آفاقًا واسعة للتجديد والابتكار في المطبخ السعودي، ويعكس التنوّع الذي تزخر به مناطق المملكة