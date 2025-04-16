السعودية تُعلن عن ضوابط جديدة لموسم حج 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة السياحة السعودية عن مجموعة من الضوابط الجديدة لموسم حج 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء موسم الحج وتوافد الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها المملكة لضمان سلامة الحجاج وتسهيل أداء الفريضة في أجواء آمنة وهادئة.

وتشمل الضوابط الجديدة تنظيم الإقامة في مكة المكرمة والتشديد على إجراءات دخول المدينة أثناء موسم الحج.

ضوابط جديدة بشأن الإقامة في مكة المكرمة

في إطار التحضيرات لموسم الحج 2025، شددت وزارة السياحة السعودية على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط الخاصة بالإقامة في مكة المكرمة.

حيث تم التأكيد على أن جميع مرافق الضيافة في المدينة يجب أن تلتزم بتعليمات واضحة تمنع تسكين أي شخص غير حاصل على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن خلال الموسم.

وابتداءً من يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، لن يسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو الإقامة فيها لأي شخص إلا إذا كان يحمل تأشيرة حج رسمية، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة ونظيفة للحجاج.

إجراءات تعزيز أمن وسلامة الحجاج

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع الإجراءات الأمنية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية. وتستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسك الحج في أمن ويسر وطمأنينة.

ويشمل ذلك منع دخول الأشخاص الذين يحملون تأشيرات غير حج، بما في ذلك تأشيرات العمل والسياحة، إلى مكة المكرمة في الفترة المحددة.

وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سلسلة الترتيبات التي تهدف إلى تنظيم عملية الحج وضمان توفير كافة الخدمات للحجاج بشكل منظم وآمن.

التعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق الأمن

أكدت وزارة السياحة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في المملكة لضمان نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأوضحت الوزارة أن جميع مرافق الضيافة، سواء كانت فنادق أو شقق مفروشة أو غيرها من أماكن الإقامة، يجب أن تلتزم بالشروط المنظمة لموسم حج هذا العام.

واعتبرت الوزارة أن التنسيق بين الوزارات المختلفة يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تأمين راحة الحجاج خلال فريضة الحج.

العقوبات للمخالفين

أشارت الوزارة إلى أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرض مرتكبيها للمسائلة والعقوبات النظامية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع الحجاج خلال موسم الحج، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالقوانين والأنظمة الجديدة.

كما دعت الوزارة جميع مرافق الضيافة إلى ضرورة التعاون الكامل مع الجهات المعنية لضمان تطبيق هذه الإجراءات.

تعاون دولي في تنظيم الحج

وأضافت وزارة السياحة أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتنظيم موسم الحج وضمان راحة الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وتضمن هذه الإجراءات استعدادات متكاملة على جميع الأصعدة، بما في ذلك النقل والخدمات الصحية والإيواء، وذلك تلبية لمتطلبات الحج في هذا العام.

وتهدف المملكة إلى تقديم تجربة حج متميزة توفر لكل حاج الراحة والأمان أثناء تأديته للمناسك.

الاستعدادات لتيسير دخول الحجاج

تعتبر الإجراءات الجديدة جزءًا من خطة المملكة للاستعداد الكامل لموسم الحج 2025.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسهيل دخول الحجاج من خلال تطبيق الأنظمة الجديدة المتعلقة بالإقامة والتأشيرات بشكل مرن يتماشى مع احتياجات الحجاج وأعدادهم المتزايدة.

وتواصل المملكة جهودها لتحقيق تنظيم متميز لموسم الحج، مع تأكيدها على أنها تعمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.