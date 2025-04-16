نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 120 ألف ساعة تطوعية نفذها الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة خلال الربع الأول من عام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن عدد متطوعيها خلال الربع الأول لهذا العام 2025، الذي بلغ 12.233 متطوّعًا من الجنسين، منهم 7.208 من الذكور، و5.025 من الإناث.

وبيّنت الإحصائية، أن عدد الساعات التطوعية بلغت 123.732 ساعة تطوعية، أقامت فيها الهيئة 864 فرصة تطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف، إضافة إلى فرص تطوّعية اجتماعية ورياضية وصحية، وكذلك في المناسبات الوطنية، والأيام العالمية، والفعاليات والمعارض، فضلًا عن تنفيذ عددٍ من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.

وأوضحت الهيئة، أن العاصمة المقدسة تصدرت العدد الأكبر من المبادرات التطوعية بعدد 443 فرصة، في حين جاءت محافظة جدة ثانيًا بعدد 354 فرصة، وثالثًا محافظة الطائف بعدد 67 فرصة، مشيرةً إلى أن الكادر الطبي التطوعي شمل تخصصات عدة أبرزها استشاري وطبيب عام وطب الطوارئ.

وأكدت الهيئة حرصها على استقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة، والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.