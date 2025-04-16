نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السعودية تعلن ضوابط جديدة لموسم الحج 1446-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حج 1446.. أعلنت وزارة الداخلية السعودية عددًا من الإجراءات التنظيمية الجديدة استعدادًا لـ موسم حج 1446 هـ / 2025 م، بهدف ضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام، وتسهيل أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

وبحسب بيان رسمي، فإن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة كان يوم الأحد 15 شوال 1446 هـ، الموافق 13 أبريل 2025، على أن يكون آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة يوم الثلاثاء 1 من ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 29 أبريل 2025.

كما أكدت الوزارة أنه اعتبارًا من الأربعاء 25 شوال 1446 هـ (23 أبريل 2025)، سيُشترط على المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة مكة المكرمة الحصول على تصريح دخول عبر الجهات المختصة، حيث يُمنع دخول أي مقيم لا يحمل تصريحًا رسميًا، ويُعاد من نقطة القدوم، إذ تشمل الفئات المستثناة:

الحاصلون على تصريح عمل في المشاعر المقدسة.

من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة.

الحاصلون على تصريح حج رسمي.

ويتم إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا عبر منصتي أبشر أفراد وبوابة مقيم.

وفي إطار تنظيم حركة المعتمرين، سيتم إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» للمواطنين والمقيمين والزوار من دول الخليج، وذلك من الثلاثاء 1 ذي القعدة (29 أبريل 2025) حتى الإثنين 14 ذي الحجة (10 يونيو 2025).

وشددت الوزارة على عدم السماح بدخول مكة أو البقاء فيها لأي شخص يحمل تأشيرة من غير تأشيرة الحج، ابتداءً من يوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة لتنظيم موسم الحج لعام 1446، مؤكدة أن أي مخالفة للتعليمات ستُعرّض مرتكبها للعقوبات النظامية.