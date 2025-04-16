نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنجلاديش توقع النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع المستشار بوزارة النقل البحري ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية بنغلاديش الشعبية العميد المتقاعد الدكتور محمد سخاوات حسين، في مقر المنظمة بجدة أمس، النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره في باكو بجمهورية أذربيجان.

وشارك في حفل التوقيع ممثلٌ لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد كاويسا سينجيندو.

وأعرب المستشار سخاوت عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما في المجال الاقتصادي، مؤكدًا دعم بلاده لعمل المنظمة وبرامجها في مختلِف المجالات، والعمل مع المنظمة لتعزيز ودعم مركز العمل في مهمته المتمثلة في مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على التعاون بشكل أكثر فاعلية في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي.

يُذكر أنه بتوقيع جمهورية بنغلاديش الشعبية على النظام الأساسي، وصل عدد الدول الأعضاء الموقعة عليه إلى 20 دولة.