الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع بوفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي ضرورة معالجة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع الخطيرة والمأساوية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم بوفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة ديفيد ماكالستر.

واستعرض الاجتماع الملفات المشتركة وسير التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد خلال بحث الأوضاع في غزة ضرورة التعاون والتنسيق المشترك للعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتفعيل جميع القرارات الأممية والدولية ذات الصلة بما سيسهم في حفظ أرواح الأبرياء وضمان وصول المساعدات الإنسانية.