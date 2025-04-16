نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة المالية تطلق "الرقابة الذاتية" في الجهات الحكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق مركز المهارات المالية بوزارة المالية برنامج «الرقابة الذاتية» لتطوير البيئة الرقابية في الجهات الحكومية، بما يسهم في تمكينها من أداء مهماتها بكفاءة وفعالية، وضمان استدامة العمليات المالية وفق أعلى المعايير الرقابية والمهنية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الوزارة في رفع كفاءة الممارسين الماليين وتعزيز الوعي بمفاهيم الرقابة الداخلية، بما يواكب تطلعات رؤية 2030 في تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع العام.

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الممارسين الماليين في الجهات الحكومية عبر مجموعة من المحاور الأساسية تتضمن تعزيز المعرفة بمفاهيم الرقابة الداخلية وأنظمتها لتحسين الأداء العام وتمكين العاملين في مجال المراجعة الداخلية من أداء أعمالهم بكفاءة وفعالية وتأهيل الممارسين الماليين لاتخاذ قرارات مالية رشيدة ومستدامة تقلّل من المخاطر وتُسهم في ضبط العملية الرقابية.

يركّز برنامج «الرقابة الذاتية» على تطوير المهارات في عدد من المجالات الجوهرية، تشمل إدارة الالتزام بما يضمن الامتثال للأنظمة والسياسات المالية المعتمدة وإدارة المخاطر من خلال تحديد التحديات المحتملة ووضع خطط وقائية فعّالة والحوكمة في القطاع العام لتحقيق التكامل بين الأهداف الإستراتيجية والرقابة المؤسسية وتوظيف تقنية المعلومات في تطوير أدوات الرقابة وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويُعد البرنامج رافدا مهما في تمكين الممارسين الماليين داخل الجهات الحكومية من ممارسة أدوارهم بفاعلية أكبر، معززين بثقافة رقابية احترافية تسهم في تعزيز جودة الإنفاق وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.