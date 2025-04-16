المملكة تستضيف الاجتماع الـ89 لمجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه بالرياض

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أحمد جودة - القاهرة - استضافت العاصمة الرياض الاجتماع الـ(89) لمجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، ورئيس المجلس لوي فيشون وعدد من الأعضاء؛ لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المياه حول العالم.

جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماع التحضيري الأول لمنتدى المياه العالمي2027، الاجتماع التاسع والثمانين لمجلس المحافظين بالمجلس العالمي للمياه، الذي يهدف إلى تحديد الأولويات العالمية والمُلحة في قضايا المياه العالمية، التي ستُناقشها على مدى السنوات الثلاث المقبلة وإعلان المخرجات في الرياض 2027.

وأوضح الدكتور الشيباني خلال الاجتماع أن قطاع المياه في المملكة شهد تطورًا ملحوظًا، وشهد القطاع حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتي تأتي انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية للمياه المبنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونظام المياه والمبادرات المختلفة.

ونوه الشيباني بأهمية التعاون السعودي على المستويات كافة فيما يعود على تحسين خدمات المياه في العالم، مشيرًا إلى أن المشاريع والمبادرات القائمة التي تم تأسيسها وإطلاقها، حسنت من إدارة وتخطيط المياه وخدماتها على مستوى العالم، وأن الأهداف الإستراتيجية الطموحة والمشاريع المائية الضخمة، المقرر إطلاقها في المستقبل القريب، تهدف للارتقاء بالقطاع وازدهاره.

يشار إلى منتدى المياه العالمي في دورته الحادية عشرة، يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة عددٍ من المختصين والخبراء؛ لمناقشة أبرز قضايا المياه حول العالم، ورسم خارطة طريق لاستضافة أعمال المنتدى بالمملكة في عام 2027م.