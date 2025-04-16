نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موهبة" توقع اتفاقية تعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اتفاقية تعاون إستراتيجية مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجالات التعليم والتميز الأكاديمي.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها أمين عام موهبة المكلف الدكتور خالد الشريف، ومدير عام المركز الدكتور عبد الرحمن المديرس، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في المجالات التي تسهم في بناء القدرات إداريًا وفنيًا، والتعاون في البرامج التطويرية، والأبحاث والدراسات وتبادل الإصدارات الخاصة بالتعليم والأبحاث التربوية، إضافةً إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات وورش العمل، والبرامج البحثية والأنشطة التدريبية.

يذكر أن المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم هو أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".