نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1650 سلة غذائية في محلية القولد بالولاية الشمالية في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1650 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية القولد بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 3542 فردًا بواقع 1650 أسرة ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.