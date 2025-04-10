نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان التعاون المشترك وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وفرص تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.