نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التجارة": 48% نسبة نمو السجلات التجارية المُصدرة في الربع الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التجارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بنسبة 48%، إذ أُصدر أكثر من 154 ألف سجل تجاري، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.68 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في النشرة الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من عام 2025م، التي أصدرتها الوزارة، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وتطرقت النشرة لتطوير البيئة التشريعية بنفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، ودورهما في تسهيل ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت بممارسة التجارة بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة.

وسلّطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة تقنيات الواقع الافتراضي، والمعزز والحوسبة السحابية، وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومراكز الرعاية -عن بعد- وخدمات وصيانة السيارات، ووكالات السفر والفنادق والنزل السياحية، وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.

كما تناولت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، إذ نمت 6%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بإجمالي 41322 سجلًا تجاريًا.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال العام 2024م، مقارنة بالعام 2023م.

وبلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة 521969 سجلًا تجاريًا مقارنة بـ368038 سجلًا أصدرت في العام 2023م، وتوزعت السجلات المُصدرة على المؤسسات بـ368038 سجلًا تجاريًا، والشركات بـ153931 سجلًا تجاريًا.

وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتصدرت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، الصناعات التحويلية قائمة أنشطة السجلات المُصدرة، وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1606169 سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2024م.