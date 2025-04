نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة جازان تسجل براءة اختراع في مجال علاج السكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز علمي جديد يضاف إلى سلسلة نجاحاتها في مجال البحث والابتكار، حصلت جامعة جازان على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعنوان: «مشتقات بنزيلدين-2،4-ثيازوليدينيديون لعلاج مرض السكري وتركيباتها الصيدلانية»

(Benzylidine-2،4-thiazolidinedione derivatives for the treatment of diabetes and pharmaceutical compositions thereof).

ويعد هذا الإنجاز ثمرة لجهود بحثية متميزة قام بها فريق علمي من تسعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهم:

الدكتور عاصم يحيى شبر النجمي، الدكتور أسعد خالد، الدكتور علاء وقار إنسان، منال محمد الحسن، الدكتور مد شميشر علم، الدكتور نيلفين ثنجفيل، الدكتور عبدالكريم مريع، الدكتور حسن الحازمي، الدكتور محمد البراتي.

وقد تم تسجيل براءة الاختراع باسم جامعة جازان بصفتها المالكة الرسمية للاختراع، تأكيدًا على التزام الجامعة بتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات واقعية تسهم في خدمة الإنسان والمجتمع.

ويهدف هذا الابتكار إلى تطوير مركبات دوائية جديدة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، تعتمد على آلية مبتكرة في استهداف مستقبلات PPARγ، والتي تلعب دورًا محوريًا في تنظيم استجابة الجسم للأنسولين، بما يسهم في تحسين فعالية العلاج وتقليل آثاره الجانبية.

عبّر رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج لبيئة علمية خصبة ومتكاملة تسخّرها الجامعة لخدمة البحث العلمي والابتكار.

وقال إن جامعة جازان تضع ضمن أولوياتها تمكين الباحثين والمخترعين، وتسخير جميع مرافقها وإمكاناتها ومراكزها البحثية لخدمة العلماء والمهتمين من منسوبي الجامعة وخارجها، إيمانًا منها بدور الجامعات في قيادة التقدم والتنمية الوطنية، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

كما نوّه بدور الهيئة السعودية للملكية الفكرية وجهودها الكبيرة في حماية الابتكارات الوطنية، وتسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع، ما يعزز مناخ الابتكار ويسهم في حفظ الحقوق الفكرية للجامعات والمبتكرين.