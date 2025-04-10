نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل للمعلمين المصريين في السعودية 2025: وظائف تعليمية بمزايا مغرية وتخصصات مطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الزخم الكبير بين أوساط المعلمين المصريين الراغبين في خوض تجربة العمل بالخارج، وذلك بعد إعلان وزير العمل المصري محمد جبران عن فتح باب التقديم لوظائف تعليمية في المملكة العربية السعودية لعام 2025، بالتعاون مع مدرسة النبلاء العالمية، التي أفصحت عن حاجتها إلى عدد من المعلمين والمعلمات المؤهلين في عدة تخصصات تربوية.

هذا الإعلان جاء في إطار استراتيجية وزارة العمل المصرية الرامية إلى توفير فرص عمل لائقة للمصريين بالخارج، من خلال التعاون مع المدارس الدولية والمؤسسات التعليمية في الدول العربية، وعلى رأسها السعودية.

تفاصيل الوظائف التعليمية المطلوبة في السعودية 2025

أعلنت مدرسة النبلاء العالمية عن حاجتها إلى شغل عدة وظائف تعليمية تشمل التخصصات التالية:

عدد 2 معلم لغة إنجليزية

عدد 2 معلمة علوم

عدد 3 معلمة رياضيات

ويُشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على مؤهل تربوي مناسب في التخصص المطلوب، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدريس.

المزايا الممنوحة للمعلمين المقبولين

تقدم الوظائف المطروحة حزمة من المزايا الجاذبة التي تساهم في رفع مستوى الإقبال عليها، وتشمل:

توفير سكن مناسب للمعلمين والمعلمات

للمعلمين والمعلمات تغطية طبية شاملة لجميع أفراد البعثة التعليمية

لجميع أفراد البعثة التعليمية وسائل انتقال داخلية لتسهيل الحركة اليومية

لتسهيل الحركة اليومية تذاكر سفر ذهابًا وإيابًا على نفقة جهة العمل

ذهابًا وإيابًا على نفقة جهة العمل راتب شهري يصل إلى 5000 ريال سعودي، ما يعادل نحو 70 ألف جنيه مصري

تأتي هذه المزايا في إطار حرص الجانب السعودي على جذب الكفاءات التعليمية من الخارج، وتقديم بيئة عمل محفزة وآمنة.

الفئة العمرية المستهدفة وشروط التقديم

أكد وزير العمل محمد جبران أن باب التقديم مفتوح أمام المعلمين المصريين من عمر 30 حتى 50 عامًا، شرط توافر الخبرة التدريسية المطلوبة في أحد التخصصات الثلاثة المُعلنة. ويُشترط أيضًا أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تربوي في التخصص المطلوب.

وشدد الوزير على أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة الدؤوبة لتوفير فرص عمل بالخارج للكوادر المصرية المؤهلة، خاصة في ظل تزايد الطلب على المعلمين ذوي الكفاءة في عدد من الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية.

كيفية التقديم والمستندات المطلوبة

أوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن باب التقديم قد فُتح رسميًا بدءًا من الإثنين 7 أبريل 2025، ويستمر حتى الجمعة 11 أبريل 2025.

ويُطلب من المتقدمين إرسال السيرة الذاتية مرفقة بـ:

المؤهل الدراسي

شهادات الخبرة

أي شهادات تدريبية أو دورات معتمدة في المجال التربوي

ويُشترط إرسال جميع الأوراق على البريد الإلكتروني الرسمي التالي:

