وظائف مدارس فرسان الجزيرة الأهلية - قدم الآن

رياض - احمد صلاح - أعلنت مدارس فرسان الجزيرة الأهلية، إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات التعليمية والإدارية. يأتي هذا الإعلان ضمن خطة التوسع التي تنتهجها المدارس لتلبية احتياجاتها من الكوادر المؤهلة والمدربة، مما يوفر فرص عمل مميزة للراغبين في الانضمام إلى فريق العمل.

الوظائف المتاحة:

مشرف أو مشرفة تربوية في جميع التخصصات.

وظائف تعليمية تشمل: اللغة العربية، العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإسلامية، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، رياض الأطفال، الحاسب الآلي، والتربية الخاصة.

الشروط المطلوبة:

الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب. الأولوية لأصحاب الخبرات في المجال التعليمي أو الإداري. إرسال السيرة الذاتية بصيغة ملف PDF عبر الروابط المخصصة.

طريقة التقديم:

يمكن للراغبين في التقديم للوظائف الشاغرة القيام بذلك من خلال الروابط التالية:

ختامًا:

تعد مدارس فرسان الجزيرة الأهلية واحدة من المؤسسات التعليمية التي تحرص على توفير بيئة عمل محفزة ومهنية، مما يجعلها وجهة مثالية للكفاءات الراغبة في تطوير مسيرتهم المهنية في مجال التعليم. للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمدارس أو التواصل مع إدارة التوظيف.