ناڨا وسير موتورز توقعان اتفاقية لتدريب فنيي السيارات الكهربائية

رياض - احمد صلاح - في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وقعت الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (ناڨا) اتفاقية تعاون مع شركة سير موتورز، الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على أحدث التقنيات في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

أهداف الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:

تمكين الكوادر الوطنية: تدريب الفنيين السعوديين على تقنيات السيارات الكهربائية الحديثة، وإعدادهم لسوق العمل المتطور.

تدريب الفنيين السعوديين على تقنيات السيارات الكهربائية الحديثة، وإعدادهم لسوق العمل المتطور. نقل المعرفة: تبادل الخبرات بين ناڨا وسير موتورز لتطوير صناعة السيارات الكهربائية محليًا.

تبادل الخبرات بين ناڨا وسير موتورز لتطوير صناعة السيارات الكهربائية محليًا. دعم التوطين: زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة السيارات الكهربائية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

شراكة استراتيجية

جاء توقيع الاتفاقية خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يعتبر منصة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

دور ناڨا في صناعة السيارات

تأسست ناڨا كصرح تعليمي وتدريبي يهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجال صناعة السيارات. وتتبنى الأكاديمية رؤية طموحة تشمل تطوير البحث والابتكار، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية، لضمان مواكبة مخرجاتها لاحتياجات سوق العمل.

مستقبل واعد

من خلال هذه الشراكة، تسهم ناڨا في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، وتدعم جهود التوطين في هذا القطاع الواعد. وتستمر الأكاديمية في جهودها لتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعكس التزام القيادة الرشيدة بدعم الصناعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.