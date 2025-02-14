سعر الريال السعودي اليوم 14-2-2025: استقرار في البنوك المصرية

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025، وذلك في ظل عطلة البنوك الأسبوعية التي أثرت على حركة التداولات. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الريال السعودي متوسطًا بلغ 13.48 جنيه مصري لسعر الشراء، و13.52 جنيه مصري لسعر البيع.

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الريال السعودي عند 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع. كما أظهرت بيانات بنك مصر وبنك الإسكندرية تسجيل سعر الريال السعودي عند 13.43 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع في كلا البنكين.

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل سعر الريال السعودي 13.46 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر الشراء 13.49 جنيه، وسعر البيع 13.52 جنيه. كما أظهرت بيانات بنك البركة وبنك قناة السويس أسعارًا متقاربة، حيث سجل الريال السعودي 13.48 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع في بنك البركة، بينما سجل 13.44 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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يُذكر أن سعر الريال السعودي يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري، خاصة مع وجود عدد كبير من العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، مما يجعل تحويلاتهم المالية ذات تأثير كبير على سوق الصرف المحلي. لذلك، يحرص الكثيرون على متابعة أسعار الريال السعودي بشكل دوري لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.