عروض العثيم لشهر فبراير: خصومات تصل إلى 60% على مقاضي رمضان

خصومات ضخمة على مقاضي رمضان: عروض العثيم لشهر فبراير تصل إلى 60% تخفيضات الشهر

رياض - احمد صلاح - تقدم أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية عروضاً مميزة خلال شهر فبراير، استعداداً لشهر رمضان المبارك 1446. تعتبر هذه العروض فرصة ذهبية لتجهيز احتياجات الأسرة من المواد الغذائية، اللحوم، والأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة تصل إلى 60%، مما يساعد الأسر السعودية والمقيمين على الاستفادة القصوى من التخفيضات الكبرى.

عروض العثيم لشهر فبراير: تخفيضات لا تُفوّت

كجزء من استعداداتها لشهر رمضان، أعلنت أسواق العثيم عن مجموعة واسعة من العروض التي تغطي مختلف المنتجات الضرورية. وتشمل هذه التخفيضات:

عروض المواد الغذائية الأساسية

زيت صني قلي مخلوط (1.5 لتر) بسعر 21.95 ريال سعودي.

شراب توت تونو بسعر 9.95 ريال سعودي.

برتقال أبو صرة بسعر 2.95 ريال سعودي.

شوربة شوفان كويكر (500 جم) بسعر 6.95 ريال سعودي.

كريم رياض كراميل فود بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروض اللحوم الطازجة والمتنوعة

لم تقتصر العروض على السلع الغذائية فقط، بل شملت أيضاً اللحوم بمختلف أنواعها، حيث يمكنك الحصول على:

لحم عجل باكستاني بالعظم (كيلو) بسعر 28.95 ريال سعودي.

لحم تيس بالعظم (كيلو) بسعر 47.95 ريال سعودي.

لحم خروف بربري بالعظم (كيلو) بسعر 51.95 ريال سعودي.

لحم غنم روماني بالعظم (كيلو) بسعر 55.95 ريال سعودي.

مفروم برازيلي بقري بسعر 13.95 ريال سعودي.

قطع لحم برازيلي برد بسعر 13.95 ريال سعودي.

تخفيضات مغرية على الأجهزة الكهربائية

لمن يبحث عن تجهيزات منزلية حديثة استعداداً لرمضان، تقدم أسواق العثيم عروضاً جذابة على الأجهزة الكهربائية، منها:

قدر ضغط كهربائي كينوود (سعة 12 لتر) بسعر 194.95 ريال سعودي.

قلاية تيفال هوائية (سعة 4.2 لتر) بسعر 189 ريال سعودي.

خلاط مولينكس + مطحنة بسعر 75 ريال سعودي.

محضر طعام كينوود (بقوة 750 واط) بسعر 108 ريال سعودي.

مايكروويف كيون ديجتال (سعة 20 لتر) بسعر 124.5 ريال سعودي.

قائمة مقاضي رمضان: كل ما تحتاجه في مكان واحد

بهدف تسهيل عملية التسوق لشهر رمضان، أعدت أسواق العثيم قائمة شاملة تضم كافة احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية والمفرزات. تتضمن هذه القائمة منتجات تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات لضمان تجهيزات كاملة للشهر الفضيل.

لماذا تختار عروض العثيم؟

تتميز أسواق العثيم بجودة منتجاتها وتنوعها الواسع، بالإضافة إلى تقديمها أسعار تنافسية تتيح للعملاء توفير الكثير من المال. كما تُسهم هذه العروض في تقليل أعباء التسوق على الأسر، خاصة خلال المواسم الهامة مثل شهر رمضان.

لا تفوّت الفرصة!

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لا تضيع فرصة الاستفادة من تخفيضات العثيم لشهر فبراير. سواء كنت تبحث عن المواد الغذائية، اللحوم، أو الأجهزة المنزلية، ستجد كل ما تحتاجه بأسعار مغرية وجودة عالية.