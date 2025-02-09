انت الأن تتابع خبر قبل افتتاح الأسواق.. تعرف على آخر سعر لسهم أرامكو وتحليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب بدء جلسات التداول الجديدة في سوق الأسهم السعودية "تداول" يوم الأحد 9 فبراير 2025، يترقب المستثمرون أداء سهم أرامكو بعد نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. سنستعرض في هذا التقرير آخر سعر أغلق عليه السهم، وتحليل الأداء الأسبوعي، والتوقعات المستقبلية بناءً على حركة السوق الأخيرة.

آخر سعر لسهم أرامكو في ختام الأسبوع الماضي

أنهى سهم أرامكو تعاملاته يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، على انخفاض طفيف في قيمته السوقية. حيث تراجع السهم بمقدار 0.05 ريال سعودي، ما يعادل 0.18% من قيمته، ليغلق عند 27.65 ريال سعودي.

وفي الجلسة السابقة يوم الأربعاء، كان السهم قد أغلق عند 27.70 ريال سعودي، ما يشير إلى تراجع طفيف في آخر جلسات الأسبوع، مع افتتاح جلسة الخميس عند 27.70 ريال أيضًا.

نطاق التداول خلال جلسة الخميس

أعلى سعر: 27.75 ريال سعودي

أدنى سعر: 27.60 ريال سعودي

سعر الافتتاح: 27.70 ريال سعودي

سعر الإغلاق: 27.65 ريال سعودي

تحليل الأداء الأسبوعي لسهم أرامكو

خلال الأسبوع الماضي، شهد سهم أرامكو أداء سلبيا متواصلا، حيث تراجع في جميع جلسات التداول. ورغم الانخفاض المستمر، إلا أن التراجع ظل محدودا نسبيا، حيث فقد السهم 0.15 ريال سعودي من قيمته الإجمالية، أي بنسبة 0.54% خلال الأسبوع.

أداء السهم خلال الأسبوع الماضي

أعلى سعر خلال الأسبوع: 27.80 ريال سعودي (في جلسة الأحد)

أدنى سعر خلال الأسبوع: 27.55 ريال سعودي

إجمالي التراجع خلال الأسبوع: 0.15 ريال سعودي

التوقعات لما بعد افتتاح جلسات الأسبوع الجديد