نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية، بما يعزز من تطور وازدهار الألعاب الأولمبية في المملكة وحول العالم.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارلمبية عبدالعزيز باعشن.

فيما حضر من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، المستشار الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية بيري ميرو، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية رئيس فريق العمل سير ميانق