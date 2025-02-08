انت الأن تتابع خبر خطوة بخطوة.. كيف يُمكنك إصدار سجل أسرة بدل تالف إلكترونيًا؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عصرنا الرقمي السريع، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر والمملكة العربية السعودية كعادتها تتصدر هذا المشهد بتقديم خدمات إلكترونية متطورة ومبتكرة واحدة من هذه الخدمات المميزة هي خدمة إصدار سجل الأسرة بدل تالف إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" وفي هذا المقال سنستعرض بالتفصيل كيفية الاستفادة من هذه الخدمة، والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار سجل أسرة جديد بكل سهولة وأمان.

ما هو سجل الأسرة وأهميته؟

سجل الأسرة هو وثيقة رسمية تُصدرها الأحوال المدنية لتسجيل بيانات أفراد الأسرة، مثل الزوج والزوجة والأبناء ويعتبر سجل الأسرة وثيقة هامة تُستخدم في العديد من الإجراءات الحكومية والشخصية، مثل تسجيل الأبناء في المدارس الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وإثبات صلة القرابة في المعاملات الرسمية.

لماذا تحتاج إلى إصدار سجل أسرة بدل تالف؟

قد يتعرض سجل الأسرة للتلف أو الفقدان نتيجة لعدة أسباب، مثل الحريق، التمزق، أو الإهمال و في هذه الحالات يصبح من الضروري إصدار سجل أسرة جديد بدلًا عن التالف أو المفقود لاستعادة القدرة على إثبات بيانات الأسرة وإجراء المعاملات الرسمية بسلاسة.

خطوات إصدار سجل أسرة بدل تالف إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"

فيما يلي خطوات إصدار سجل أسرة بدل تالف إلكترونيًا عبر منصة "أبشر":

١- تسجيل الدخول إلى منصة "أبشر":

قم بزيارة منصة "أبشر" عبر الرابط التالي: من هنا.

إذا كان لديك حساب بالفعل، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ولكن إذا لم يكن لديك حساب، فيجب عليك إنشاء حساب جديد أولاً.

٢- الوصول إلى خدمات الأحوال المدنية:

بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم "خدماتي" في القائمة الرئيسية.

اختر "الأحوال المدنية" من القائمة المنسدلة.

٣- اختيار خدمة "إصدار سجل أسرة (للأباء)":

من قائمة خدمات الأحوال المدنية، ابحث عن خدمة "إصدار سجل أسرة (للأباء)" وانقر عليها.

٤- بدء عملية الإصدار:

ستظهر لك صفحة تحتوي على تفاصيل الخدمة وشروطها. اقرأ هذه الشروط بعناية قبل المتابعة.

اضغط على زر "طلب جديد" لبدء عملية إصدار سجل الأسرة.

٥- تعبئة البيانات المطلوبة:

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بدقة، مثل بيانات الزوج والزوجة والأبناء.

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل المتابعة.

٦- إرفاق المستندات المطلوبة:

قد تحتاج إلى إرفاق بعض المستندات المطلوبة لإتمام عملية الإصدار، مثل صورة من الهوية الوطنية للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر المنصة.

٧- مراجعة الطلب وتقديمه:

بعد تعبئة البيانات وإرفاق المستندات، قم بمراجعة الطلب بعناية للتأكد من خلوه من أي أخطاء.

اضغط على زر "تقديم" لإرسال الطلب إلى الأحوال المدنية.

٨- متابعة حالة الطلب:

بعد تقديم الطلب، يمكنك متابعة حالته عبر منصة "أبشر" لمعرفة متى سيتم إصدار سجل الأسرة الجديد.

٩- استلام سجل الأسرة:

بعد الموافقة على الطلب، يمكنك استلام سجل الأسرة الجديد من أحد فروع الأحوال المدنية أو طلبه عبر خدمة البريد السعودي "سُبل".

متطلبات الخدمة

فيما يلي متطلبات الخدمة:

- أن يكون مقدم الطلب هو أحد أفراد الأسرة (الزوج أو الزوجة).

- وجود حساب فعال على منصة "أبشر".

- تعبئة البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بدقة.

- إرفاق المستندات المطلوبة، إن وجدت.

نصائح هامة

فيما يلي نصائح هامة: