انت الأن تتابع خبر قدم الآن: شركة بترو رابغ تعلن عن طرح مجموعة جديدة من الوظائف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة بترو رابغ عن فتح باب التوظيف بها لحملة الثانوية العامة فأعلى للعمل في الكثير من التخصصات والمجالات المطلوبة،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة بترو رابغ.

وظائف شركة بترو رابغ

نستعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة بترو رابغ وهي كالآتي:-

- مهندس البيئة.

- مهندس العمليات.

- مهندس السلامة.

- مهندس متخصص PSM/MI.

- مهندس متخصص Instr. (Mon.i & II).

- مهندس التخطيط والجدولة

- مهندس التحكم في العمليات.

- أخصائي الفرن.

- أخصائي تنمية رأس المال البشري.

- أخصائي تطوير أعمال.

- مستشار إدارة المواهب.

- منسق التشغيل - مهندس كيميائي.

- رئيس قسم مركز عمليات الأمن السيبراني.

- مسؤول قسم تسويق المنتجات السائلة.

- مستشار التفتيش.

- مفتش.

- محلل المحاسبة (الضرائب والزكاة).

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة بترو رابغ

- الهندسة الميكانيكية.

- الهندسة الكيميائية.

- الهندسة الكهربائية.

- الهندسة البيئية.

- هندسة الكمبيوتر.

- هندسة الطاقة.

- هندسة العمليات.

- هندسة الإلكترونيات.

- المحاسبة والمالية.

- الموارد البشرية.

- إدارة الأعمال.

- تسويق و إعلان.

- الاقتصاد.

- الإحصاء.

- تكنولوجيا المعلومات.

- علوم الكمبيوتر.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة بترو رابغ