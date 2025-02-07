نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان بطيعزّي رئيس الجمهورية الجزائرية في وفاة دولة رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وفاة دولة رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق سيد أحمد غزالي.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة دولة رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق سيد أحمد غزالي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون