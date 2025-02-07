وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق

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أحمد جودة - القاهرة -

رأس وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (57)، الذي عقد بمقر ديوان الوزارة في مدينة الرياض.

ونقل معاليه خلال الاجتماع للمشاركين تحيّات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وحرص سموه على أن تُحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها.

وجرى استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المقبل لأصحاب السمو أمراء المناطق السنوي الـ (32) الذي سينعقد برئاسة سمو وزير الداخلية