انت الأن تتابع خبر استمتع بأسعد الأوقات في مهرجانات السعودية التي تربط الماضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم في احتضانها المهرجانات الثقافية والفنية والتراثية العالمية التي تلعب دورا كبيرا في تسليط الضوء على عبق وأصالة الفن والثقافة والتراث السعودي علاوة على كونها فرصة للتعرف واستكشاف الحضارات الأخرى، ودعونا في هذا المقال نتعرف على أبرز المهرجانات في المملكة.

أشهر المهرجانات السعودية

نسلط الضوء في هذه الأسطر على أبرز المهرجانات التي تعقد بالمملكة كما يلي:

مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

يعقد هذا المهرجان الذي يعتبر من أكبر المهرجانات في العالم بواسطة نادي الصقر السعودي.

يقام مهرجان الصقور في ملهم شمال مدينة الرياض، وذلك بغرض حماية الصقور والحفاظ على هوية الصقر السعودي وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

يستهدف هذا المهرجان كافة الصقور وذلك من خلال المشاركة في مسابقة الملواح والمزاين.

مهرجان الجنادرية

تكمن أهمية مهرجان الجنادرية الذي يقام في فصل الربيع في تسليط الضوء على أصالة وإحياء التراث السعودي.

يعقد هذا المهرجان منذ أكثر من 30 عاما.

يقام المهرجان في الجنادرية بالقرب من العاصمة السعودية الرياض.

تتنوع الفعاليات فيه مثل: سباق الفروسية، العرضة السعودية والعروض الشعبية، سباق الهجن، القرية العالمية والسوق الشعبي.

شتاء جازان

يعتبر شتاء جازان من أشهر المهرجانات في المملكة العربية السعودية.

يقام المهرجان في الفترة من 17 من نوفمبر 2024 إلى 28 من فبراير 2025 م.

من أشهر فعالياته: الأمسيات الشعرية، المعارض الفنية، المناطيد الهوائية، العروض الضوئية والفعاليات الصحية والرياضية.

مهرجان الزهور والحدائق

يقام هذا المهرجان في الفترة من 28 يناير حتى 28 فبراير 2025.

يعقد المهرجان في مدينة ينبع الصناعية.