انت الأن تتابع خبر الحصيني يحذر: انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار غزيرة تؤثر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار الباحث في الطقس وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إلى حالة جوية غير مستقرة في المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار متفرقة على العديد من المناطق اليوم الخميس، مع بداية تأثير موجة باردة على المملكة بدءًا من غدٍ الجمعة.

انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بالسعودية