انت الأن تتابع خبر الحصيني يحذر: انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار غزيرة تؤثر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أشار الباحث في الطقس وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إلى حالة جوية غير مستقرة في المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار متفرقة على العديد من المناطق اليوم الخميس، مع بداية تأثير موجة باردة على المملكة بدءًا من غدٍ الجمعة.
انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بالسعودية
- توقع الباحث في الطقس وعضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الخميس على عدة مناطق من المملكة، تشمل مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير، الشرقية، الشمالية، وشمال الجوف.
- كما تمتد الأمطار إلى شقراء، الدوادمي، غرب المحمل، بالإضافة إلى الكويت، الإمارات وسلطنة عمان، مع احتمالية لتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية.
- وفيما يخص الطقس في الأيام المقبلة، أشار الحصيني إلى أن المملكة ستشهد موجة باردة هي التاسعة هذا الشتاء، والتي ستبدأ غدا الجمعة 8 شعبان 1446هـ. ستستمر هذه الموجة الباردة عدة أيام، حيث ستنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية، الوسطى، والشرقية، وخاصة في شمالها، بمقدار يتراوح بين 7 إلى 9 درجات مئوية.
- وستبلغ هذه الموجة ذروتها يوم الأحد المقبل، مسبوقة برياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار في بعض المناطق.