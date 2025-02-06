انت الأن تتابع خبر شركة نزلي المحدودة تعلن عن طرح مجموعة جديدة من الوظائف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة نزلي المحدودة عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء في عدد من الوظائف الموسمية الشاغرة بها لموسم الحج ١٤٤٦هـ،والوظائف تكون لحملة الثانوية العامة فأعلى،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة نزلي المحدودة.

وظائف شركة نزلي المحدودة

أعلنت الشركة أن هناك بعض الوظائف الشاغرة بها وهي كالآتي:-

- مساعد موارد بشرية.

- مرشد حافلات.

- مرشد حجاج.

- مرشد جمرات.

- تقنية حاسب.

- مُقدم طعام.

- موظف جودة.

- موظف جوازات.

- محاسب.

- كهربائي.

- خدمة عملاء.

- موظفة خدمة مشاعر.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف شركة نزلي المحدودة

أعلنت الشركة أن هناك بعض الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة بها وهي كالآتي:-

١- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

٢- يجب أن يكون قد سبق له العمل في موسم الحج.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة نزلي المحدودة