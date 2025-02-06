نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيئة جازان" تطلق حملة توعوية بأسواق النفع العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، حملة توعوية بأسواق النفع العام، وذلك في سوق الخضار والفواكه المركزي بجازان.

وتضمنت الحملة سلسلة من الكلمات التوعوية والبرامج والفقرات المتنوعة، بهدف التعريف بأنظمة أسواق النفع العام وخطط تطويرها، والموضوعات ذات العلاقة بسلامة الغذاء، والرقابة على الأسواق، ودور الجمعيات التعاونية، وأهمية تسويق المنتجات الزراعية وتوفير خدمات الإرشاد الزراعي