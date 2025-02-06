نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيئة الجوف تدشّن أعمال مبادرة تطبيق الممارسات الزراعية السليمة بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دشّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، أعمال مبادرة تطوير وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة لخدمة المستفيدين في المنطقة.

واشتملت أعمال المبادرة على مختبر يقدم للمنطقة العديد من التحاليل المخبرية لتحديد نوعية وجودة التربة والمياه التي تستخدم في زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية، مما ينعكس على مزارع المنطقة إيجابًا من ناحية الإنتاجية العالية ذات الجودة بأقل التكاليف