نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع مجموعة TATA الهندية فرص التعاون في الصناعات العسكرية والطيران والإلكترونيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مقر مجموعة "TATA" الهندية في مدينة مومباي، والتقى قادة شركاتها "TATA Defense"، و"‏TATA electronics limited"، و"‏TATA steel Limited"، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات العسكرية، والطيران والإلكترونيات، والحديد.

وخلال اجتماعه بقادة شركات مجموعة TATA، سلّط الخريّف الضوء على مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاعي الصناعة والتعدين، وما تشكّله الرؤية من خارطة طريق ترسم مستقبل الاقتصاد السعودي، وتسهم في تنويع مصادر دخله، كما استعرض أبرز الفرص الاستثمارية في 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا تركز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومنها الطيران والصناعات العسكرية والدفاعية والإلكترونيات.

وأشار معاليه إلى التطوّر الذي يعيشه قطاع التعدين في المملكة حاليًا، سعيًا إلى تعظيم الاستفادة منه في تنويع الاقتصاد الوطني.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة ‏"TATA Defense" خلال الاجتماع، منتجات الشركة المتعددة من الطائرات والمركبات العسكرية، مؤكدًا إمكانات الشركة في تصميم وإنشاء وتشغيل المصانع العسكرية.

وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة "‏TATA steel Limited"، عرضًا تعريفيًّا عن صادرات الشركة لمشروعات التشييد والبناء والسيارات، وسلاسل الإمداد في عددٍ من أسواق العالم.

وشهد الاجتماع بحث سبل التعاون بين شركة "‏TATA electronics limited" المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، والمركز الوطني للتنمية الصناعية بالمملكة؛ لتطوير صناعة الرقائق وأشباه الموصلات بجميع أنواعها في المملكة.

رافق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال الزيارة، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي