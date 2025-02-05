نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة – عبر الاتصال المرئي-، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية مريم بنت علي المسند.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية وإمكانية التعاون في هذا الخصوص.

وأشادت المسند بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في سبيل مساعدة المحتاجين وتقديم العون للدول المنكوبة حول العالم