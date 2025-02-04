نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات شهر رمضان السعودية 1446-2025.. مسلسل ليالي الشميسي قصته وموعد عرضه والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسل ليالي الشميسي هو واحد من أبرز الأعمال الدرامية السعودية المنتظرة خلال شهر رمضان 2025 (1446 هـ).

يجسد المسلسل أحداثًا حقيقية من أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، حيث تدور القصة في حي الشميسي بمدينة الرياض، والذي كان في ذلك الوقت من أرقى الأحياء في العاصمة.

قصة مسلسل "ليالي الشميسي"

يستعرض المسلسل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها حي الشميسي خلال تلك الحقبة الزمنية، مسلطًا الضوء على شخصيات مختلفة تعكس طبيعة المجتمع السعودي في تلك الفترة.

وتؤدي الفنانة ريم عبد الله دور "سارة"، وهي شخصية تحمل مزيجًا من الخير والشر، ما يجعل دورها مليئًا بالتحديات الدرامية المشوقة.

أبطال مسلسل "ليالي الشميسي"

يضم المسلسل كوكبة من نجوم الدراما السعودية، منهم:

ريم عبد الله (في دور "سارة")

(في دور "سارة") عبد الإله السناني

تركي اليوسف

عبد العزيز السكيرين

موعد عرض مسلسل "ليالي الشميسي" والقنوات الناقلة

تم إنتاج المسلسل من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وسيتم عرضه في شهر رمضان 2025 على: