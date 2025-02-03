انت الأن تتابع خبر أمير منطقة الرياض يُدشِّن مبادرة مستشارك للخدمات القانونية المجانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، مبادرة "مستشارك" القانونية، التي أطلقتها جمعية إحسان للخدمات القانونية. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هادي بن علي اليامي، وعددًا من منسوبي الجمعية.

واطلع سموه على أعمال وجهود الجمعية في تعزيز الوعي القانوني، والإسهام في بناء مجتمع واعي بحقوقة القانونية من خلال تقديم الخدمات القانونية للقطاعات الحكومية والجمعيات والمؤسسات والفئات المستهدفة الأكثر احتياجًا.

كما استمع سموه إلى شرح حول مبادرة "مستشارك" القانونية؛ التي تهدف إلى تقديم الاستشارات القانونية بشكل تطوعي للأفراد من الفئات المستهدفة الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى الوعي القانوني، ودعم وتعزيز التنمية المجتمعية.

ونوَّه سمو الأمير فيصل بن بندر بجهود ومبادرات الجمعية ودورها في تعزيز التنمية المجتمعية في المنطقة.