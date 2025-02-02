نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إتاحة العمرة للمقيمين في دول الخليج عبر التأشيرات المتنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أداء مناسك العمرة عبر خيارات ميسرة تشمل تأشيرة العمرة وتأشيرة المرور والتأشيرة السياحية.

وأكدت «الحج والعمرة» أن ذلك يأتي تيسيرًا على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير سبل مريحة لأداء مناسك العمرة، مشيرة إلى أن زيارة الروضة الشريفة تستدعي الحجز المسبق عبر تطبيق نسك.

وأكدت «الحج والعمرة» أن ذلك يأتي تيسيرًا على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير سبل مريحة لأداء مناسك العمرة، مشيرة إلى أن زيارة الروضة الشريفة تستدعي الحجز المسبق عبر تطبيق نسك.