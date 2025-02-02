خادم الحرمين الشريفين يُعزي رئيس جمهورية ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، في وفاة الرئيس الأسبق السيد هورست كولر.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الأسبق السيد هورست كولر، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".