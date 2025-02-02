انت الأن تتابع خبر تحت رعاية ولي العهد..انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر القدرات البشرية في أبريل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينظم برنامج تنمية القدرات البشرية النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) تحت عنوان "ما بعد الاستعداد للمستقبل"، خلال الفترة من 13 إلى 14 أبريل 2025 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

يأتي البرنامج تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتُقام هذه النسخة بالشراكة مع وزارة التعليم، التي تنظم المعرض الدولي للتعليم (EDGEx) بالتزامن مع المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2025، بهدف تطوير الشراكات العالمية وتعزيز جودة التعليم ورفع تنافسيته عالميًا.

محاور المؤتمر وأهدافه

يركز المؤتمر على تسخير التقنيات الحديثة لتنمية القدرات البشرية، ودعم التعلم مدى الحياة، وتعزيز القيم لبناء مجتمعات مترابطة، إضافة إلى خلق شراكات مستدامة تساهم في بناء مستقبل أفضل.

وأكد وزير التعليم ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية أن انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر يعكس أهمية إثراء الحوار العالمي وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات في ظل المتغيرات العالمية بمختلف القطاعات.

يستهدف المؤتمر استقطاب أكثر من 12,000 زائر، بينهم خبراء ومختصون في تنمية القدرات البشرية، إضافة إلى استضافة أكثر من 300 متحدث عالمي من قادة الفكر وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.

ويأتي المؤتمر امتدادًا لنجاح النسخة الأولى التي أقيمت في فبراير 2024، حيث شهدت حضور أكثر من 10,000 زائر ومشاركة 300 متحدث في 102 جلسة حوارية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 40 جهة محلية ودولية باستثمارات بلغت 3.9 مليارات ريال.

فعاليات المعرض الدولي للتعليم (EDGEx)

يتضمن المعرض مشاركة كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية، إلى جانب فعاليات تسلط الضوء على أحدث التطورات التقنية في التعليم، وورش عمل لتعزيز التبادل المعرفي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية مع أبرز المؤسسات التعليمية العالمية.