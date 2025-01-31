انت الأن تتابع خبر نظام الكفالة الجديد في السعودية 2025: يتم نقلها عبر منصة مقيم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية تطورات كبيرة في نظام العمل، وكان من أبرزها إدخال تعديلات على نظام الكفالة ويهدف هذا النظام الجديد لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وفي هذا المقال سنتناول طريقة نقل الكفالة في النظام الجديد 2025 عبر منصة مقيم مع تسليط الضوء على الشروط والمتطلبات اللازمة لإتمام هذه العملية بنجاح.

ما هو نظام الكفالة الجديد؟

يعتبر نظام الكفالة الجديد نقلة نوعية في سوق العمل السعودي، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع التركيز على حماية حقوق الطرفين ومن أبرز ما جاء به هذا النظام هو تسهيل إجراءات نقل الكفالة، مما يمنح العامل حرية أكبر في اختيار فرص العمل المناسبة له.

منصة مقيم ودورها في نقل الكفالة

تعد منصة مقيم إحدى المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية لتسهيل إجراءات نقل الكفالة وتوفر هذه المنصة خدمات متنوعة لأصحاب العمل والعمالة الوافدة، مما يجعل عملية نقل الكفالة أكثر سلاسة وشفافية.

شروط نقل الكفالة عبر منصة مقيم

لنقل الكفالة عبر منصة مقيم، يجب توافر مجموعة من الشروط، وهي:

موافقة صاحب العمل الحالي: يجب الحصول على موافقة صاحب العمل الحالي على نقل الكفالة.

سداد الرسوم: يجب سداد الرسوم المقررة لنقل الكفالة.

استيفاء الشروط: يجب على العامل الوافد استيفاء الشروط المنصوص عليها في نظام العمل.

تسجيل الدخول إلى منصة مقيم: يجب على العامل وصاحب العمل الجديد تسجيل الدخول إلى منصة مقيم.

تقديم الطلب: يجب تقديم طلب نقل الكفالة عبر منصة مقيم.

خطوات نقل الكفالة عبر منصة مقيم

فيما يلي خطوات نقل الكفالة عبر منصة مقيم:

تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى منصة مقيم من هنا باستخدام بياناتك.

اختيار الخدمة: اختر خدمة "نقل الخدمات" من قائمة الخدمات الإلكترونية.

البحث عن العامل: ابحث عن العامل باستخدام رقم الإقامة.

تعبئة البيانات: قم بتعبئة البيانات المطلوبة، مثل بيانات صاحب العمل الجديد.

تقديم الطلب: قم بتقديم طلب نقل الكفالة.

الموافقة: بعد تقديم الطلب، يجب على صاحب العمل الحالي الموافقة عليه.

إتمام النقل: بعد الموافقة، يتم إتمام عملية نقل الكفالة.

نصائح لإتمام عملية نقل الكفالة بنجاح

فيما يلي نصائح لإتمام عملية نقل الكفالة بنجاح:

التأكد من استيفاء الشروط: قبل البدء في إجراءات نقل الكفالة، تأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات.

التواصل مع صاحب العمل: تواصل مع صاحب العمل الحالي بشكل ودي ومحاولة الحصول على موافقته على نقل الكفالة.

التحقق من البيانات: تأكد من صحة البيانات التي تقوم بإدخالها على منصة مقيم.

متابعة الطلب: بعد تقديم الطلب، قم بمتابعته بشكل دوري للتأكد من إتمام العملية بنجاح.

وفي الختام