نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التصفيات النهائية لمسابقة الأمير الدكتور حسام بن سعود لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أقيمت اليوم التصفيات النهائية لمسابقة الأمير الدكتور حسام بن سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده بالمنطقة في نسختها الأولى لهذا العام، وذلك بقاعة الأمير فيصل بن محمد التعليمية.

وأوضح رئيس لجنة تحكيم الجائزة خالد بن جارالله الغامدي، أن المسابقة تتضمن الفرع الأول "حفظ القرآن كاملًا مع الترتيل والتجويد" والفرع الثاني "حفظ 20 جزءًا متتاليًا مع الترتيل والتجويد" والفرع الثالث "حفظ 15 جزءًا مع الترتيل والتجويد" والفرع الرابع "حفظ 10 أجزاء مع الترتيل والتجويد" والفرع الخامس "حفظ 5 أجزاء مع الترتيل والتجويد" والفرع السادس "حفظ جزء عم مع الترتيل والتجويد لمن هم دون سن السابعة".

وبلغ عدد المتسابقين المتأهلين للتصفيات النهائية (40) متسابقًا، منهم 23 من الرجال، و16 من النساء من جميع محافظات المنطقة وعلى مستوى فروع المسابقة، حيث سيتم اختيار ثلاثة فائزين من الرجال، وثلاثة فائزين من النساء لكل فرع وتكريمهم من راعي الجائزة في الحفل الختامي، وفق عدد من الاشتراطات منها جودة الحفظ وحسن الأداء والتجويد.

يذكر أن مجموع قيمة جوائز المسابقة نحو (65000 ألف ريال) موزعة على 6 فروع للرجال والنساء