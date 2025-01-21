نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "المراقبين المدربين" بأمانة حائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت أمانة منطقة حائل المرحلة الثانية من برنامج "المراقبين المدربين"، الذي يعد أحد البرامج الوطنية الرامية إلى تطوير قدرات الكوادر الرقابية البلدية وتأهيلهم للقيام بدورهم بكفاءة عالية تماشيًا مع تحقيق أهداف الرؤية وتحسين جودة الحياة في المدن.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعود آل علي أن البرنامج الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة طيبة ومعهد البحوث والاستشارات يهدف إلى تحقيق إستراتيجيات التعليم المستمر وإدارة المعرفة باستخدام أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الابتكار في العمل البلدي وبناء قدرات المراقبين ليكونوا قادرين على إحداث نقلة نوعية في العمل الميداني.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل على تدريب وتأهيل ما يقارب 1000 مراقب جديد على مستوى "ممارس"، إضافةً إلى إعداد 200 مدرب وقائد معتمدين عالميًا لتدريب المراقبين وفق منهجية (TOT)، كما يتضمن البرنامج تدريب 300 مراقب على مستوى "خبير"، وذلك لضمان أن يكون لديهم القدرة على مواجهة التحديات والابتكار في العمل الرقابي