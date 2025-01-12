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التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي ضد الجيش في بنين

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أحمد جودة - القاهرة - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع في بنين واستهدف موقعًا للجيش في شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل نحو عشرين شخصًا وإصابة عدد آخر بجروح.
ووصف معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الهجوم بالعمل الجبان والمستهجن، داعيًا إلى وضع حد لهذه الأعمال الشنيعة، مؤكدًا تضامن منظمة التعاون الإسلامي الكامل مع سلطات بنين في جهودها لمكافحة الإرهاب.
وأعرب الأمين العام عن صادق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب بنين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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