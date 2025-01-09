نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يكسب الأخدود ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كسب فريق النصر ضيفه فريق الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وتقدم الأخدود أولًا عن طريق اللاعب ساوير غودوين في الدقيقة 6، قبل أن يعادل ساديو ماني النتيجة في الدقيقة 29، وفي الدقيقة 42 سجل كرستيانو رونالدو هدف التقدم للنصر، فيما حسم المالي ماني اللقاء بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 88.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده النقطي إلى 28 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر