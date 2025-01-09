نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2،424 طالبًا وطالبة في جمعية "كرام" لتحفيظ القرآن برفحاء خلال عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء "كرام" خلال عام 2024م، 2،424 طالبًا وطالبة، يدرسون في 126 حلقة.

وأوضحت الجمعية أن عدد الأوجه المحفوظة بلغ 36،029 وجهًا، فيما بلغ عدد المتطوعين 466 متطوعًا ومتطوعة بساعات تطوعية بلغت 16،790ساعة، و58 فرصة تطوعية، فيما بلغ عدد الخاتمين 36 خاتمًا وخاتمة.

وتهدف الجمعية من خلال برامجها إلى إتقان المستفيدين وتشجيعهم لتلاوة كتاب الله ونطقه نطقًا صحيحًا حسب قواعد التلاوة المعروفة في فن التجويد، وتهيئة الجو المناسب لهم، وغرس خُلق القرآن