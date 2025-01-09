نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الرياض تطلق مبادرة "كشتة 2025" في نطاق بلديات محافظات ومراكز المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة "كشتة 2025" التي تشمل محافظات ومراكز المنطقة؛ بهدف تعزيز جودة الحياة من خلال فعاليات ثقافية وترفيهية تُبرز التراث الوطني وتدعم التفاعل المجتمعي، بهدف توفير تجربة ترفيهية مبتكرة للسكان والزوار، مستفيدةً من الأجواء الشتوية المميزة في المنطقة.

وتقدم "كشتة" سلسلة من الأنشطة التي تجمع بين الثقافة، والترفيه، والرياضة المجتمعية، كما تسعى المبادرة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال الترويج للمنتجات الوطنية والمواقع السياحية، بما يعزز من الحراك السياحي والاقتصادي في المحافظات المشاركة.

وعلى مدى السنوات الماضية، تطورت مبادرة "كشتة" لتصبح جزءًا أساسيًا من أجندة الفعاليات الشتوية في منطقة الرياض، مع تنوع الأنشطة وزيادة نطاق المشاركين من البلديات، كما تعكس المبادرة التزام أمانة منطقة الرياض بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم التفاعل المجتمعي.

وتنسجم المبادرة مع إستراتيجية أمانة الرياض الرامية إلى تحسين جودة الحياة، التي تشمل تطوير المرافق العامة، وتفعيل الفضاءات المفتوحة، ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية المجتمعية، وتعكس حرص الأمانة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم فعاليات ترفع مستوى الرضا المجتمعي وتعزز من مكانة المنطقة بصفتها وجهة سياحية وثقافية مستدامة.

وللاطلاع على مواقع "كشتة" زيارة الرابط https://drive.google.com/file/d/128WN1RRmcmAghSEpmSgicaR2