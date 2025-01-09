نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية، من فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم بديوان الوزارة بالرياض، معالي وزير القوات المسلحة في جمهورية السنغال الفريق أول بيرام جوب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي